Защитные маски можно стерилизовать в мультиварке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинские защитные маски можно использовать несколько раз, если стерилизовать их в мультиварках. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского университета.

По заверению экспертов, чтобы носить респираторные защитные средства несколько раз, их необходимо обрабатывать в бытовой мультиварке в течение 50 минут в режиме «сухой» готовки. «Имеется множество способов стерилизации защитных масок, но зачастую структура масок нарушается под воздействием горячего пара, химических ингредиентов, используемых при обеззараживании, что не всегда позволяет сохранить необходимый уровень фильтрации и целостность слоев», — цитирует ТАСС заявление ученых.

Сотрудники университета уверены, что стерилизация масок в мультиварке отвечает главным критериям санобработки: обеззараживанию, фильтрации и достаточному поступлению воздуха в дыхательные пути человека. А распространенность бытовых приборов позволяет каждому стерилизовать маски таким образом.

Медицинские маски стали обязательным атрибутом человека в пандемию коронавируса. Однако иммунологи заявляют, что носить их на улице бесполезно, поскольку подхватить там инфекцию практически невозможно, передает издание «Взгляд». В Минздраве России же, напротив, утверждают, что респиратор — это полноценное средство защиты и с вероятностью в 95% поможет сберечь здоровье человека и окружающих, пишет Life . Поэтому, как считают сотрудники ведомства, ношение масок на улице — это знак уважения к окружающим.

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