Покупатель достал гранату, когда когда ему наступили на ногу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

В алкомаркете в Сосновском районе под Челябинском неадекватный покупатель устроил дебош с гранатой. Как пишут очевидцы, инцидент произошел в микрорайоне «Вишневая горка».

«Парню наступили на ногу, и он устроил разборки при покупателях с гранатой, — пишет очевидец в паблике „ЧЕЛЯБИНСК Online“ во „ВКонтакте“. — Я заставила продавцов с криком нажать кнопку вызова охраны». Женщина пишет, что не стала разбираться, чем закончится эта история и вышла из магазина. Не сообщается, когда именно произошел инцидент.

На видео видно, как какой-то человек держит за спиной гранату, слышна ругань. «По информации, изложенной в соцсетях, будет проведена проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Пользователи предположили, что граната была учебной.