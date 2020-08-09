Даже акции протеста теперь приобрели «ковидный» отттенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 августа — 243-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 153-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 803 случая заражения, выздоровели 8 787 и скончались 284 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 892 654 (+5 118) случая заражения. Вылечились 696 681 (+3 259) пациентов — 78% от заболевших. Умерли 15 001 (+70) человек — почти 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области, по данным на 10 августа, зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98), сообщили URA.RU в оперативном штабе. Включение в статистику заразившихся при массовой вспышке инфекции в региональном минэкологии не помешало стать этому показателю минимальным с конца мая.

«С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения, сейчас лечение проходят 3690 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 41 года до 84 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 90 человек, с начала пандемии — 8787 жителей области.

Для перехода ко второму этапу отмены карантина коэффициент распространения инфекции должен четыре дня подряд не превышать 0,8 Скрин: официальный сайт полпреда президента в УрФО

В Челябинске решили провести День города в карантин

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса в Челябинске решено провести День города, заявила 10 августа мэр Наталья Котова. «Надо уже определяться ко Дню города. Решать, в каком формате мы его проводим, и составить календарь мероприятий. Жду предложений», — заявила подчиненным глава Челябинска. При этом праздничные мероприятия могут растянуться на срок от трех до пяти дней. Далеко не факт, что все они пройдут в очном формате. До первых выходных сентября, когда столица Южного Урала отметит свое 284-летие, ситуация может измениться неоднократно.

Вспышка в министерстве: больных все больше

В министерстве экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях зафиксировано 18 случаев заражения COVID-2019, в том числе у двух заместителей министра. У 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно, один человек находится в реанимации, с ковидной пневмонией госпитализирован первый замминистра Игорь Гилев. Также COVID-19 диагностирован у замминистра Виталия Безрукова. Сейчас завершается проверка на коронавирусную инфекцию всех сотрудников. О первых заболевших в министерстве стало известно 7 августа.

Коронавирус срывает охоту на Южном Урале

Вспышка коронавируса в минэкологии Челябинской области сорвала выдачу охотничьих билетов и разрешений на охоту. «Прием охотников для выдачи охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов 10 августа ограничен», — пояснили в министерстве. Сейчас в здании ведомства работают по одному-два сотрудника каждого из отделов. Остальные переведены на дистанционный режим.

Вспышка инфекции произошла в минэкологии в конце прошедшей недели: было зафиксировано 18 случаев заражения, в том числе у двоих заместителей министра. Один из них — Игорь Гилев — госпитализирован с ковидной пневмонией. Второй — Виталий Безруков — проходит лечение на дому. Один чиновник находится в реанимации, у троих болезнь протекает легко, 12 не ощущают никаких симптомов.

Ковидные госпитали начинают сворачивать

В Челябинской области начнут закрывать базы для лечения больных коронавирусом. Лечебные учреждения, на базе которых они были развернуты, возвращаются к приему «обычных» больных. Уже с 10 августа ковидных больных не будут привозить в областной перинатальный центр и гинекологическое отделение горбольницы №1 (Челябинск), в центр материнства и детства Магнитогорска. В ближайшие дни начнется обратное перепрофилирование областной больницы №2 и горбольницы №11 Челябинска. На случай, если заболеваемость коронавирусом опять пойдет в рост, в них будет создан запас средств защиты и нужных медикаментов.

Буквально две недели назад областной перинатальный центр переоборудовали под прием больных с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Работающие пенсионеры Челябинской области могут продолжать находиться на больничном. Электронные больничные для них продлены до 23 августа.

Школы Челябинска откроются 1 сентября — очно, а не дистанционно. Линейки в День знаний станут первыми торжественными мероприятия школах с участием детей с начала пандемии COVID-19. Но проводить их придется с учетом социальной дистанции. Что, с учетом числа учеников, обещает стать нетривиальной задачей.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей самый актуальный перечень запретов и разрешений.