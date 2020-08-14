Российских школьников лишили массовых мероприятий до конца года

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Детские секции в ДК
Школьные актовые залы останутся пустыми из-за коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до начала следующего года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«До 1 января не будет массовых мероприятий в школах», — цитирует Кравцова ТАСС. По словам министра, все корректировки, которые будут вноситься, не отразятся на учебном процессе.

Ранее он заявлял, что дети будут учиться в обычном очном формате, передает «Национальная служба новостей». При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

Требование ведомства по установке в школах рециркуляторов (очистителей воздуха) для борьбы с коронавирусом привело к поборам денег с родителей. «Единой России» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости прекратить сбор средств. Первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко ответил, что обеспечение школ — зона прямой ответственности регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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