Борьба с коронавирусом в школах привела к поборам с родителей

Требование Роспотребнадзора по установке в школах рециркуляторов (очистителей воздуха) для борьбы с коронавирусом привело к поборам денег с родителей. Учебные заведения в ряде регионов начали требовать от семей по 500-700 рублей на закупку оборудования, сообщила депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова. Партия направила в Министерство просвещения письмо о необходимости прекратить сбор средств.
«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — заявила Алена Аршинова, координирующая партпроект «Новая школа».
В соцсетях Аршинова получала жалобы от родителей из Челябинской, Тамбовской, Владимирской, Волгоградской областей, Башкортостана и Хабаровского края. Информация по каждому случаю была подтверждена, отметила депутат. Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что школы не должны перекладывать задачи по обеспечению безопасности детей на родителей.
С 1 сентября учебный год в школах начнется в очном режиме, сообщал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов. При этом в учебных заведениях будут соблюдаться меры безопасности от коронавируса. К примеру, учителя должны будут носить маски.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.