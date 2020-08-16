В первую неделю после запуска маршрута Пермь-Краснокамск, пассажиры смогут бесплатно проехать на «Ласточке» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Перми до Краснокамска можно будет проехать бесплатно — «Первый микрорайон» не станут достраивать — назван самый богатый депутат гордумы Перми — УК задолжали более 145 млн рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

Пермяки смогут бесплатно проехать на «Ласточке»

В первые семь дней после запуска скоростных электричек «Ласточка» между Пермью и Краснокамском пассажиры смогут не платить за проезд. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора края Дмитрий Махонин.

Главный пермский долгострой не будут достраивать

Власти Пермского края решили, что «Первый Пермский микрорайон» в Лобаново нецелесообразно достраивать. Об этом заявил врио губернатора края Дмитрий Махонин. По его словам, обманутые дольщики получат денежную компенсацию взамен недостроенного жилья.

Назван самый богатый депутат думы Перми

Самым обеспеченным депутатом пермской гордумы оказался Владимир Плотников, который заработал за 2019 год 353,9 миллиона рублей. В собственности у Плотникова восемь земельных участков общей площадью 18,8 тысяч кв. метра, двумя жилыми домами 938,9 кв. метра, квартира в Испании площадью 118,5 кв. метра в совместной собственности с супругой, а также автомобили Mercedes S63 и Rolls Royce Ghost. Еще одна квартира 147,8 кв. метра находится у депутата в личной собственности.

Управляющие компании задолжали более 145 млн рублей ресурсным организациям

На август 2020 года управляющие компании края образовали общий долг перед теплоэнергетиками в размере 145,8 миллиона рублей. Главным должником стало ООО УК «Профи-Дом» с общей суммой долга 67,9 млн рублей. Всего в списке должников находятся более 20 управляющих компаний.