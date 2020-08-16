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Самое актуальное в Пермском крае на 17 августа. «Ласточкой» можно будет проехать бесплатно, в Перми не будут достраивать скандальный микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая поездка на
В первую неделю после запуска маршрута Пермь-Краснокамск, пассажиры смогут бесплатно проехать на «Ласточке» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Перми до Краснокамска можно будет проехать бесплатно — «Первый микрорайон» не станут достраивать — назван самый богатый депутат гордумы Перми — УК задолжали более 145 млн рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

Пермяки смогут бесплатно проехать на «Ласточке»

Главный пермский долгострой не будут достраивать

Назван самый богатый депутат думы Перми

  • Самым обеспеченным депутатом пермской гордумы оказался Владимир Плотников, который заработал за 2019 год 353,9 миллиона рублей. В собственности у Плотникова восемь земельных участков общей площадью 18,8 тысяч кв. метра, двумя жилыми домами 938,9 кв. метра, квартира в Испании площадью 118,5 кв. метра в совместной собственности с супругой, а также автомобили Mercedes S63 и Rolls Royce Ghost. Еще одна квартира 147,8 кв. метра находится у депутата в личной собственности.

Управляющие компании задолжали более 145 млн рублей ресурсным организациям

  • На август 2020 года управляющие компании края образовали общий долг перед теплоэнергетиками в размере 145,8 миллиона рублей. Главным должником стало ООО УК «Профи-Дом» с общей суммой долга 67,9 млн рублей. Всего в списке должников находятся более 20 управляющих компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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