Прокуратура начала сбор информации о поборах в школах
Новый транспортный прокурор УрФО встретился с губернатором — замминистры проверят благоустройство города — глава единороссов проведет совещания с кандидатами в депутаты ЗС — силовики открыли «горячую линию» по поборам в детсадах и школах. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
Транспортный прокурор УрФО подписал соглашение с главой региона
- Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий 17 августа побывал в Челябинске, где подписал соглашение с губернатором Алексеем Текслером.
Федеральные чиновники посетят Челябинск
- В Челябинск 18 августа приедут замминистры энергетики, строительства и ЖКХ России Евгений Грабчак и Максим Егоров для контроля исполнения программы нацпроекта «Жилье и городская среда».
Лидер челябинских единороссов проедет беседы со штабами кандидатов в ЗС
- Председатель регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш, проведет заседания со штабами кандидатов в законодательное собрание.
Прокуратура начала борьбу с поборами в школах
- Прокуратура области открыла «горячую линию» по незаконным поборам с родителей детей, которые посещают образовательные учреждения.
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