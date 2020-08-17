17 августа 2020
16 августа 2020
15 августа 2020
14 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 18 августа. Регион посетят федеральные чиновники, силовики начали проверку по незаконным поборам в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школьный двор, школа, школьники
Прокуратура начала сбор информации о поборах в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый транспортный прокурор УрФО встретился с губернатором — замминистры проверят благоустройство города — глава единороссов проведет совещания с кандидатами в депутаты ЗС — силовики открыли «горячую линию» по поборам в детсадах и школах. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

Транспортный прокурор УрФО подписал соглашение с главой региона

Федеральные чиновники посетят Челябинск

Лидер челябинских единороссов проедет беседы со штабами кандидатов в ЗС

Прокуратура начала борьбу с поборами в школах

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...