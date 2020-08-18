В Беларуси не подписавшего протокол члена избиркома нашли мертвым

В Белоруссии найден мертвым член избирательной комиссии 29-летний Константин Шишмаков. Тело мужчины обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда «Ангел».
«Шишмаков Константин Андреевич (30.01.1991 г. р.), найден. Погиб», — появилось сообщение в группе спасательного отряда ВКонтакте. Обстоятельства гибели не сообщаются.
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков являлся членом избирательной комиссии в Белоруссии. Он получил известность после того, как отказался подписывать протокол на прошедших президентских выборах. 15 августа мужчина позвонил жене и сообщил, что уволился с занимаемой должности и направляется домой, однако дома так и не появился.
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