В Беларуси не подписавшего протокол члена избиркома нашли мертвым

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Перед своим исчезновением мужчина отказался подписывать итоговый протокол на президентских выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии найден мертвым член избирательной комиссии 29-летний Константин Шишмаков. Тело мужчины обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда «Ангел».

«Шишмаков Константин Андреевич (30.01.1991 г. р.), найден. Погиб», — появилось сообщение в группе спасательного отряда ВКонтакте. Обстоятельства гибели не сообщаются.

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков являлся членом избирательной комиссии в Белоруссии. Он получил известность после того, как отказался подписывать протокол на прошедших президентских выборах. 15 августа мужчина позвонил жене и сообщил, что уволился с занимаемой должности и направляется домой, однако дома так и не появился.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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