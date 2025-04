Вербное воскресенье, День ПВО и рок-н-ролла: что еще отмечают 13 апреля 2025

Вербное воскресенье, День рок-н-ролла и другие праздники отмечают 13 апреля 2025

12 апреля 2025 в 12:58 Размер текста - 17 +

ПВО России — это комплекс средств для защиты воздушного пространства страны Фото: U.S. Department of Defense В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в России и мире отмечается целый ряд знаменательных дат: от Вербного воскресенья и Дня войск ПВО до Всемирного дня рок-н-ролла. Вербное воскресенье станет важным днем для православных верующих перед началом Страстной седмицы, в то время как праздники светского характера порадуют своими мероприятиями поклонников рок-музыки и защитников неба России. Подробнее об истории и традициях праздников в этот день, а также о том, что можно и нельзя делать 13 апреля 2025 — в материале URA.RU. Православный праздник 13 апреля 2025 Вербное воскресенье 13 апреля 2025 года православные христиане будут отмечать один из важнейших церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье. Это переходящий двунадесятый праздник, дата которого напрямую связана с Пасхой и выпадает на шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Светлого Христова Воскресения. История праздника восходит к евангельским событиям, когда Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим на молодом осле. Жители города, узнавшие о чудесном воскрешении Лазаря, вышли встречать Спасителя с пальмовыми ветвями в руках, постилая их под ноги Христа вместе со своими одеждами. В Евангелии от Матфея об этом событии говорится: «И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского» (Мф. 21:10-11). Выбор осла как средства передвижения имел глубокий символический смысл. Осел считался кротким и миролюбивым животным, что должно было подчеркнуть мирный характер царствования Иисуса Христа. Кроме того, осел символизировал заклание — подобно тому, как Авраам вез своего сына на жертвоприношение именно на осле, так и Спаситель шел на добровольные страдания ради искупления грехов человечества. Православная традиция отмечать этот праздник с вербными ветвями вместо пальмовых связана с климатическими особенностями: в России пальмы не растут, а верба цветет одной из первых с наступлением весны. В этот день верующие приходят в храмы с веточками вербы, которые освящают во время всенощного бдения накануне праздника или на самой службе. Богослужение в Вербное воскресенье отличается особой торжественностью. После всенощной читается специальная молитва «ваий», что в переводе с греческого означает «пальмовые ветви». После молитвы верба окропляется святой водой, и верующие хранят эти освященные веточки в течение года, размещая их рядом с иконами в доме. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Вербное воскресенье, страстная пятница и Пасха: главные церковные праздники в апреле 2025 В России существовала особая традиция празднования Вербного воскресенья, возникшая в XVI-XVII веках. В этот день проводился крестный ход, во время которого лошадь наряжали под осла, а на нее сажали патриарха или архиерея, символически воссоздавая момент Входа Спасителя в Иерусалим. Этот день также отмечен некоторым послаблением поста — разрешается употреблять рыбу, растительное масло и даже небольшое количество красного вина. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, посвященная воспоминаниям о страданиях, распятии и погребении Иисуса Христа. Народный праздник 13 апреля 2025 Ипатий Чудотворец На этот же день, 13 апреля 2025 года, выпадает народный праздник Ипатий Чудотворец, также известный как Ипатий-разрешитель бесплодства и бесчадия, Канун Пролетья или Огнище. В православном церковном календаре это дата почитания памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Ипатий жил в III-IV веках и был епископом города Гангры в Пафлагонии, области на севере Малой Азии. Он принимал участие в Первом Никейском Соборе в 325 году, где осуждалась арианская ересь. В 326 году, возвращаясь в свою епархию из Константинополя, епископ Ипатий был убит раскольниками. Тело святого забросали камнями и сбросили в болото, но впоследствии его останки были найдены и с почестями погребены. После кончины мощи святого Ипатия прославились многочисленными чудесами исцеления. На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. К нему обращались с молитвами о даровании детей, об избавлении от бесплодия. Считалось, что святой помогает при трудной беременности, угрозе выкидыша, останавливает кровотечение у рожениц и способствует увеличению материнского молока. Ипатия также просили об избавлении от бесов и защите от домовых, которые, по поверьям, в этот день особенно активны. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Великий пост 2025: что можно и нельзя есть В некоторых регионах России праздник назывался Огнище. Особую роль в этот день играли женщины, родившиеся 13 апреля — их называли «огнищанками». Они должны были вынести из дома тлеющие угли и развести костер в поле. Считалось, что огонь, разведенный огнищанкой, обладает целебной силой. Через такой костер проносили больных, чтобы излечить их от тяжелых недугов, а также сельскохозяйственный инвентарь — бороны, сохи, чтобы они не ломались во время сезона полевых работ. Для защиты от нечистой силы в этот день чертили кресты на окнах и дверях. Также раскладывали чертополох и старались не произносить слова «бес» или «черт». Что можно и нельзя делать 13 апреля 2025 Учитывая совпадение Вербного воскресенья и Ипатьева дня в 2025 году, рекомендации по поведению в этот день объединяют традиции обоих праздников. Что можно делать 13 апреля: Посетить храм и освятить вербу. Освященные веточки вербы считаются символом внутреннего очищения и защитой от негативного влияния. Провести день с родными и близкими. Общение с семьей помогает создать атмосферу душевного покоя. Заняться благотворительностью. Традиция творить добрые дела в Вербное воскресенье имеет глубокие корни. Умыться водой, в которой стояла освященная верба. По народным поверьям, это помогает сохранить здоровье и привлекательность. Обратиться с молитвой к святому Ипатию для решения проблем, связанных с деторождением и женским здоровьем. Что нельзя делать 13 апреля: Ругаться, ссориться, осуждать других людей. В Вербное воскресенье особенно важно сохранять внутренний мир и покой. Заниматься тяжелой физической работой, особенно в огороде и на поле. Этот день дан для отдыха и духовных размышлений. Шумно веселиться. Вербное воскресенье — не время для громких гуляний, ведь впереди Страстная седмица. Делать косметические процедуры, такие как покраска волос или маникюр, без особой необходимости. Выбрасывать остатки пищи и хлеб. Считается большим грехом выбрасывать хлеб, особенно в Вербное воскресенье и Ипатьев день. Неуважительно относиться к освященной вербе. Если ветки пришли в негодность, их нельзя просто выбросить в мусор. Произносить слова «бес» или «черт», чтобы не привлечь злых духов. Приметы на 13 апреля: Если в этот день стоит ясная погода без ветра, то и лето будет таким же.

Если утром прошел дождь, то летом будет часто идти ненастье.

Если клен и береза выделяют сок, то скоро потеплеет.

Дым из трубы поднимается ровно вверх — ждите потепления.

Если солнце яркое весь день, долгое время будет стоять теплая погода.

Если сквозь облака видно синее небо, но ветра нет, скоро начнется ливень. Российские праздники 13 апреля 2025 День войск противовоздушной обороны России НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как россияне будут работать и отдыхать в течение 2025 года: выходные и праздничные дни 13 апреля 2025 года, во второе воскресенье апреля, в России отмечается День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО). Этот памятный день в Вооруженных Силах России установлен Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. История противовоздушной обороны России насчитывает более века. Первые подразделения ПВО были созданы в декабре 1914 года для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами во время Первой мировой войны. Эти части были оборудованы пулеметами и легкими пушками. Настоящим боевым крещением для войск ПВО стала Великая Отечественная война. В воздушных битвах над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге немецкая авиация понесла значительные потери. За время войны войсками ПВО было сбито более 7500 самолетов противника, уничтожено свыше 1000 танков и более 1500 орудий. За заслуги в годы войны и выполнение особо важных задач в мирное время указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден государственный праздник — День войск ПВО, который первоначально отмечался 11 апреля. В 1980 году дата празднования была перенесена на второе воскресенье апреля. В современной структуре Вооруженных Сил России Войска противовоздушной обороны входят в состав Сухопутных войск и предназначены для прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения противника. Основными задачами ПВО являются несение боевого дежурства, ведение разведки воздушного противника, оповещение прикрываемых войск и уничтожение средств воздушного нападения в полете. Организационно войска ПВО Сухопутных войск состоят из органов военного управления, командных пунктов, зенитных ракетных и радиотехнических соединений, частей и подразделений. Они способны уничтожать воздушные цели во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка офицерских кадров для войск ПВО осуществляется в Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. В день праздника в воинских частях и соединениях ПВО проводятся торжественные мероприятия, командование поздравляет ветеранов и действующих военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне страны. День мецената и благотворителя НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как отдыхаем в 2025 году. Инфографика Еще одним российским праздником, отмечаемым 13 апреля 2025 года, является День мецената и благотворителя. Эта дата выбрана не случайно — именно 13 апреля 70 года до н.э. родился Гай Цильний Меценат, римский аристократ, покровитель искусств, от имени которого произошло слово «меценат». День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует благодаря общественной инициативе. Основные торжества традиционно проходят в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и средства в культурные и социальные проекты. Праздник был инициирован в 2005 году Эрмитажем, комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакцией альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал этому празднику неофициальное название — День «спасибо». Этим он подчеркивает, что при недостаточной законодательной поддержке меценатской деятельности в России важно хотя бы выражать благодарность тем, кто бескорыстно помогает развитию культуры, образования, науки и здравоохранения. Празднование обычно проходит в формате презентации благотворительных проектов в различных сферах общественной жизни. Мероприятие представляет разнообразные благотворительные инициативы, не сравнивая их между собой по масштабу или тематике. Часть проектов находит отражение в специальном выпуске альманаха «Русский меценат». Среди распространенных мероприятий Дня мецената и благотворителя — различные акции дарения, презентации социально значимых проектов, чествование дарителей. В празднике принимают участие почетные граждане российских городов, руководители учреждений культуры и образования, представители власти, бизнеса и общественности. Международный праздник 13 апреля 2025 Всемирный день рок-н-ролла Композиция «Rock Around the Clock» внесена в книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая в стиле рок Фото: Размик Закарян © URA.RU 13 апреля 2025 года меломаны во всем мире будут отмечать Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — международный праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не просто музыкальным направлением, а стилем и образом жизни. Дата праздника связана с историческим событием, произошедшим 12 апреля 1954 года, когда Билл Хейли записал сингл «Рок круглые сутки» (Rock Around The Clock). Эта композиция стала знаковой для нового музыкального направления, которое быстро преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов общественным устоям и традициям. История рок-н-ролла началась в середине XX века, вскоре после Второй мировой войны. В то время в обществе господствовало стремление к спокойной, размеренной жизни, что отражалось и в музыкальной культуре — преобладали сентиментальные мелодии со сладкоголосым вокалом. Официальная музыкальная индустрия США стремилась оградить «белую» культуру от «дикой» культуры афроамериканцев. Переломный момент наступил, когда диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид решился запустить в эфир записи в стиле ритм-энд-блюза. Чтобы не шокировать белую аудиторию, он придумал для этой музыки новое название — «рок-н-ролл» (rock-n-roll). Благодаря смелости Алана Фрида, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным для слушателей независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец и гитарист Билл Хейли. Его музыкальный коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основоположников рок-н-ролла был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и сценические движения стали примером для подражания миллионов поклонников. Во второй половине 1950-х годов пластинки в стиле рок-н-ролл были одними из самых продаваемых в музыкальной индустрии США Фото: Илья Московец © URA.RU В начале 1960-х годов в рок-н-ролле появилось новое направление — поп-рок. Его ярчайшими представителями стала ливерпульская четверка The Beatles, запустившая по всему миру эпидемию «битломании». В 1964 году на музыкальной сцене появились The Rolling Stones, отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звучанием. А 1970-е годы ознаменовались рождением психоделического рока, представленного такими группами, как Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Это десятилетие считается золотой эпохой в развитии рок-культуры. Конец 1970-х годов был отмечен появлением панк-рока с его упрощенной музыкальной схемой, выводящей на первый план вокал и тексты с острой социальной критикой. На волне панка взлетели группы Sex Pistols, The Clash, Stooges. В 1980-х годах появился женский рок, а в 1990-х ярчайшей фигурой рок-сцены стал Курт Кобейн и его группа Nirvana. В Советском Союзе рок-музыка начала развиваться во второй половине XX века под влиянием западной культуры. Среди пионеров русского рока были группы, созданные Александром Градским: «Сокол», «Скифы», «Скоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию множества школьных рок-групп, некоторые из которых впоследствии стали ведущими на музыкальной сцене 1970-х годов. Однако распространение рок-н-ролла в СССР сдерживалось цензурой. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в стране сформировалось полноценное рок-движение. Период «оттепели» породил группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие. В 1985 году открылась Московская рок-лаборатория, легализовавшая деятельность столичных рок-групп. Популярность приобрели «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С ». Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. В 1961 году появился первый рок-н-ролл на русском языке — «Песня о морском дьяволе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сегодня рок-музыка представлена множеством направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируются от непринужденных и шутливых до мрачных, глубоких и философских. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя четкой границы между этими понятиями не существует. В Всемирный день рок-н-ролла во многих странах мира проходят торжественные мероприятия с участием людей разных профессий и родов деятельности. Любители стиля обмениваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и именитые группы исполняют известные композиции. Музеи устраивают выставки, демонстрируя экспонаты, фотографии, инструменты, личные вещи известных рок-музыкантов. На радиостанциях звучат популярные рок-хиты, а на телевидении транслируют записи концертов и видеоклипы. Интересно, что в городе Кливленд (США) действует музей — Зал славы рок-н-ролла, посвященный выдающимся деятелям этого музыкального направления. Также учреждена ежегодная премия, чествующая вклад музыкантов в развитие рок-культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в России и мире отмечается целый ряд знаменательных дат: от Вербного воскресенья и Дня войск ПВО до Всемирного дня рок-н-ролла. Вербное воскресенье станет важным днем для православных верующих перед началом Страстной седмицы, в то время как праздники светского характера порадуют своими мероприятиями поклонников рок-музыки и защитников неба России. Подробнее об истории и традициях праздников в этот день, а также о том, что можно и нельзя делать 13 апреля 2025 — в материале URA.RU. Православный праздник 13 апреля 2025 Вербное воскресенье 13 апреля 2025 года православные христиане будут отмечать один из важнейших церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье. Это переходящий двунадесятый праздник, дата которого напрямую связана с Пасхой и выпадает на шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Светлого Христова Воскресения. История праздника восходит к евангельским событиям, когда Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим на молодом осле. Жители города, узнавшие о чудесном воскрешении Лазаря, вышли встречать Спасителя с пальмовыми ветвями в руках, постилая их под ноги Христа вместе со своими одеждами. В Евангелии от Матфея об этом событии говорится: «И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского» (Мф. 21:10-11). Выбор осла как средства передвижения имел глубокий символический смысл. Осел считался кротким и миролюбивым животным, что должно было подчеркнуть мирный характер царствования Иисуса Христа. Кроме того, осел символизировал заклание — подобно тому, как Авраам вез своего сына на жертвоприношение именно на осле, так и Спаситель шел на добровольные страдания ради искупления грехов человечества. Православная традиция отмечать этот праздник с вербными ветвями вместо пальмовых связана с климатическими особенностями: в России пальмы не растут, а верба цветет одной из первых с наступлением весны. В этот день верующие приходят в храмы с веточками вербы, которые освящают во время всенощного бдения накануне праздника или на самой службе. Богослужение в Вербное воскресенье отличается особой торжественностью. После всенощной читается специальная молитва «ваий», что в переводе с греческого означает «пальмовые ветви». После молитвы верба окропляется святой водой, и верующие хранят эти освященные веточки в течение года, размещая их рядом с иконами в доме. В России существовала особая традиция празднования Вербного воскресенья, возникшая в XVI-XVII веках. В этот день проводился крестный ход, во время которого лошадь наряжали под осла, а на нее сажали патриарха или архиерея, символически воссоздавая момент Входа Спасителя в Иерусалим. Этот день также отмечен некоторым послаблением поста — разрешается употреблять рыбу, растительное масло и даже небольшое количество красного вина. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, посвященная воспоминаниям о страданиях, распятии и погребении Иисуса Христа. Народный праздник 13 апреля 2025 Ипатий Чудотворец На этот же день, 13 апреля 2025 года, выпадает народный праздник Ипатий Чудотворец, также известный как Ипатий-разрешитель бесплодства и бесчадия, Канун Пролетья или Огнище. В православном церковном календаре это дата почитания памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Ипатий жил в III-IV веках и был епископом города Гангры в Пафлагонии, области на севере Малой Азии. Он принимал участие в Первом Никейском Соборе в 325 году, где осуждалась арианская ересь. В 326 году, возвращаясь в свою епархию из Константинополя, епископ Ипатий был убит раскольниками. Тело святого забросали камнями и сбросили в болото, но впоследствии его останки были найдены и с почестями погребены. После кончины мощи святого Ипатия прославились многочисленными чудесами исцеления. На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. К нему обращались с молитвами о даровании детей, об избавлении от бесплодия. Считалось, что святой помогает при трудной беременности, угрозе выкидыша, останавливает кровотечение у рожениц и способствует увеличению материнского молока. Ипатия также просили об избавлении от бесов и защите от домовых, которые, по поверьям, в этот день особенно активны. В некоторых регионах России праздник назывался Огнище. Особую роль в этот день играли женщины, родившиеся 13 апреля — их называли «огнищанками». Они должны были вынести из дома тлеющие угли и развести костер в поле. Считалось, что огонь, разведенный огнищанкой, обладает целебной силой. Через такой костер проносили больных, чтобы излечить их от тяжелых недугов, а также сельскохозяйственный инвентарь — бороны, сохи, чтобы они не ломались во время сезона полевых работ. Для защиты от нечистой силы в этот день чертили кресты на окнах и дверях. Также раскладывали чертополох и старались не произносить слова «бес» или «черт». Что можно и нельзя делать 13 апреля 2025 Учитывая совпадение Вербного воскресенья и Ипатьева дня в 2025 году, рекомендации по поведению в этот день объединяют традиции обоих праздников. Что можно делать 13 апреля: Что нельзя делать 13 апреля: Приметы на 13 апреля: Российские праздники 13 апреля 2025 День войск противовоздушной обороны России 13 апреля 2025 года, во второе воскресенье апреля, в России отмечается День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО). Этот памятный день в Вооруженных Силах России установлен Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. История противовоздушной обороны России насчитывает более века. Первые подразделения ПВО были созданы в декабре 1914 года для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами во время Первой мировой войны. Эти части были оборудованы пулеметами и легкими пушками. Настоящим боевым крещением для войск ПВО стала Великая Отечественная война. В воздушных битвах над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге немецкая авиация понесла значительные потери. За время войны войсками ПВО было сбито более 7500 самолетов противника, уничтожено свыше 1000 танков и более 1500 орудий. За заслуги в годы войны и выполнение особо важных задач в мирное время указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден государственный праздник — День войск ПВО, который первоначально отмечался 11 апреля. В 1980 году дата празднования была перенесена на второе воскресенье апреля. В современной структуре Вооруженных Сил России Войска противовоздушной обороны входят в состав Сухопутных войск и предназначены для прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения противника. Основными задачами ПВО являются несение боевого дежурства, ведение разведки воздушного противника, оповещение прикрываемых войск и уничтожение средств воздушного нападения в полете. Организационно войска ПВО Сухопутных войск состоят из органов военного управления, командных пунктов, зенитных ракетных и радиотехнических соединений, частей и подразделений. Они способны уничтожать воздушные цели во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка офицерских кадров для войск ПВО осуществляется в Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. В день праздника в воинских частях и соединениях ПВО проводятся торжественные мероприятия, командование поздравляет ветеранов и действующих военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне страны. День мецената и благотворителя Еще одним российским праздником, отмечаемым 13 апреля 2025 года, является День мецената и благотворителя. Эта дата выбрана не случайно — именно 13 апреля 70 года до н.э. родился Гай Цильний Меценат, римский аристократ, покровитель искусств, от имени которого произошло слово «меценат». День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует благодаря общественной инициативе. Основные торжества традиционно проходят в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и средства в культурные и социальные проекты. Праздник был инициирован в 2005 году Эрмитажем, комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакцией альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал этому празднику неофициальное название — День «спасибо». Этим он подчеркивает, что при недостаточной законодательной поддержке меценатской деятельности в России важно хотя бы выражать благодарность тем, кто бескорыстно помогает развитию культуры, образования, науки и здравоохранения. Празднование обычно проходит в формате презентации благотворительных проектов в различных сферах общественной жизни. Мероприятие представляет разнообразные благотворительные инициативы, не сравнивая их между собой по масштабу или тематике. Часть проектов находит отражение в специальном выпуске альманаха «Русский меценат». Среди распространенных мероприятий Дня мецената и благотворителя — различные акции дарения, презентации социально значимых проектов, чествование дарителей. В празднике принимают участие почетные граждане российских городов, руководители учреждений культуры и образования, представители власти, бизнеса и общественности. Международный праздник 13 апреля 2025 Всемирный день рок-н-ролла 13 апреля 2025 года меломаны во всем мире будут отмечать Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — международный праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не просто музыкальным направлением, а стилем и образом жизни. Дата праздника связана с историческим событием, произошедшим 12 апреля 1954 года, когда Билл Хейли записал сингл «Рок круглые сутки» (Rock Around The Clock). Эта композиция стала знаковой для нового музыкального направления, которое быстро преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов общественным устоям и традициям. История рок-н-ролла началась в середине XX века, вскоре после Второй мировой войны. В то время в обществе господствовало стремление к спокойной, размеренной жизни, что отражалось и в музыкальной культуре — преобладали сентиментальные мелодии со сладкоголосым вокалом. Официальная музыкальная индустрия США стремилась оградить «белую» культуру от «дикой» культуры афроамериканцев. Переломный момент наступил, когда диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид решился запустить в эфир записи в стиле ритм-энд-блюза. Чтобы не шокировать белую аудиторию, он придумал для этой музыки новое название — «рок-н-ролл» (rock-n-roll). Благодаря смелости Алана Фрида, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным для слушателей независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец и гитарист Билл Хейли. Его музыкальный коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основоположников рок-н-ролла был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и сценические движения стали примером для подражания миллионов поклонников. В начале 1960-х годов в рок-н-ролле появилось новое направление — поп-рок. Его ярчайшими представителями стала ливерпульская четверка The Beatles, запустившая по всему миру эпидемию «битломании». В 1964 году на музыкальной сцене появились The Rolling Stones, отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звучанием. А 1970-е годы ознаменовались рождением психоделического рока, представленного такими группами, как Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Это десятилетие считается золотой эпохой в развитии рок-культуры. Конец 1970-х годов был отмечен появлением панк-рока с его упрощенной музыкальной схемой, выводящей на первый план вокал и тексты с острой социальной критикой. На волне панка взлетели группы Sex Pistols, The Clash, Stooges. В 1980-х годах появился женский рок, а в 1990-х ярчайшей фигурой рок-сцены стал Курт Кобейн и его группа Nirvana. В Советском Союзе рок-музыка начала развиваться во второй половине XX века под влиянием западной культуры. Среди пионеров русского рока были группы, созданные Александром Градским: «Сокол», «Скифы», «Скоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию множества школьных рок-групп, некоторые из которых впоследствии стали ведущими на музыкальной сцене 1970-х годов. Однако распространение рок-н-ролла в СССР сдерживалось цензурой. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в стране сформировалось полноценное рок-движение. Период «оттепели» породил группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие. В 1985 году открылась Московская рок-лаборатория, легализовавшая деятельность столичных рок-групп. Популярность приобрели «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С ». Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. Сегодня рок-музыка представлена множеством направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируются от непринужденных и шутливых до мрачных, глубоких и философских. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя четкой границы между этими понятиями не существует. В Всемирный день рок-н-ролла во многих странах мира проходят торжественные мероприятия с участием людей разных профессий и родов деятельности. Любители стиля обмениваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и именитые группы исполняют известные композиции. Музеи устраивают выставки, демонстрируя экспонаты, фотографии, инструменты, личные вещи известных рок-музыкантов. На радиостанциях звучат популярные рок-хиты, а на телевидении транслируют записи концертов и видеоклипы. Интересно, что в городе Кливленд (США) действует музей — Зал славы рок-н-ролла, посвященный выдающимся деятелям этого музыкального направления. Также учреждена ежегодная премия, чествующая вклад музыкантов в развитие рок-культуры.