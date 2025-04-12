Украинца дважды не пустили в Россию из-за опасных контактов в телефоне

Российские пограничные службы в международном аэропорту «Шереметьево» дважды отказали во въезде в Россию гражданину Украины, в записной книжке телефона которого были обнаружены контакты украинских военнослужащих. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
«Российские погранслужбы в „Шереметьево“ дважды не пустили в Россию гражданина Украины из-за обнаруженных в записной книжке телефона контактов украинских военнослужащих...» — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы. Документы есть в распоряжении агентства.
Гражданину Украины отказали во въезде на территорию России дважды в течение 2024 года с интервалом в два месяца, когда он прибыл из Таиланда в «Шереметьево». Сотрудники пограничной службы ФСБ приняли решение о запрете въезда. В ответ на эти действия украинец обратился в суд с иском о признании действий пограничной службы незаконными.
Истец в своем обращении указал, что он не имел проблем с законом на территории РФ, профессионально занимается уходом за пожилыми людьми и детьми, обладает действующим видом на жительство и осуществляет налоговые отчисления в бюджет России. Отмечено также, что на территории России проживают его мать и брат. Таким образом, отказ ему во въезде в страну, по мнению заявителя, «нарушает его право на уважение личной и семейной жизни».
Судебным органом была принята во внимание справка, предоставленная пограничной службой. По результатам их проверки было выявлено, что гражданин Украины в своем мобильном устройстве сохранял контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Также он подписан на каналы в Telegram, которые проводят антироссийскую пропаганду. В переписках пользователя, в том числе с его отцом, обнаружены высказывания, критикующие политику России, ее Вооруженные силы и проводимую специальную военную операцию, при этом политика Украины и США получает поддержку.
Суд, ознакомившись с представленными аргументами, пришел к выводу, что решение по данному делу законно и обоснованно. Решение суда вступило в законную силу в конце марта.
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