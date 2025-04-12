СК: военные ВСУ признали вину в обстреле курского села

Трое украинских военнослужащих признали вину в обстреле села Ольговка Курской области и военной колонны. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко, которые служат в 17 танковой бригаде ВСУ, предъявлены обвинения в совершении террористического акта.
«Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
По информации СК, в августе 2024 года подозреваемые незаконно пересекли границу России и в Кореневском районе Курской области обстреливали жилые дома, где находились мирные жители. В результате преступлений четыре гражданских лица погибли, а также были нанесены существенные повреждения гражданской инфраструктуре.
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