СК: военные ВСУ признали вину в обстреле курского села

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ВСУ убивали мирных жителей
ВСУ убивали мирных жителей Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Трое украинских военнослужащих признали вину в обстреле села Ольговка Курской области и военной колонны. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко, которые служат в 17 танковой бригаде ВСУ, предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

«Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

По информации СК, в августе 2024 года подозреваемые незаконно пересекли границу России и в Кореневском районе Курской области обстреливали жилые дома, где находились мирные жители. В результате преступлений четыре гражданских лица погибли, а также были нанесены существенные повреждения гражданской инфраструктуре.

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Трое украинских военнослужащих признали вину в обстреле села Ольговка Курской области и военной колонны. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко, которые служат в 17 танковой бригаде ВСУ, предъявлены обвинения в совершении террористического акта. «Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. По информации СК, в августе 2024 года подозреваемые незаконно пересекли границу России и в Кореневском районе Курской области обстреливали жилые дома, где находились мирные жители. В результате преступлений четыре гражданских лица погибли, а также были нанесены существенные повреждения гражданской инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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