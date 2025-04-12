Удары Украины по объектам российской энергетики могут быть обусловлены либо отсутствием приказа об их прекращении, либо его невыполнением, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Согласно его словам, любая из этих причин вызывает серьезное беспокойство.
«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», — подчеркнул Полищук. Его слова передает РИА Новости.
Политик также разъяснил последствия каждой из причин. Если приказ не был дан, это указывает на саботаж договоренностей, а если он не выполняется — на невозможность киевских властей контролировать свои вооруженные силы.
Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер предложил обеим сторонам конфликта на Украине взаимно воздержаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры на срок 30 дней. Путин выразил поддержку этой инициативе. Украинский лидер Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина готова присоединиться к соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Тем не менее, несмотря на достигнутые договоренности, киевские власти продолжают наносить удары по энергообъектам РФ.
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