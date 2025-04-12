Путин обратился к российским евреям

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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах. Поздравительная речь опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что этот почитаемый праздник отмечается в память об избавлении рабства и «обретении долгожданной свободы».

«Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодежи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков», — говорится в обращении Путина на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что участие евреев в общественной жизни заслуживает признания. 

Песах — это еврейская Пасха. Он отмечается народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. 

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Российский президент Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах. Поздравительная речь опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что этот почитаемый праздник отмечается в память об избавлении рабства и «обретении долгожданной свободы». «Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодежи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков», — говорится в обращении Путина на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что участие евреев в общественной жизни заслуживает признания.  Песах — это еврейская Пасха. Он отмечается народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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