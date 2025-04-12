Путин обратился к российским евреям

Российский президент Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах. Поздравительная речь опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что этот почитаемый праздник отмечается в память об избавлении рабства и «обретении долгожданной свободы».
«Отрадно, что еврейские общины России многое делают для сбережения древних религиозных, национальных обычаев и традиций, воспитывают у молодежи уважение к бесценному культурному, духовному наследию предков», — говорится в обращении Путина на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что участие евреев в общественной жизни заслуживает признания.
Песах — это еврейская Пасха. Он отмечается народом в честь Исхода евреев из египетского рабства.
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