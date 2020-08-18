В Тюмени снижается динамика заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области 49 новых случаев заражения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 49 жителей Тюменской области. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, число заболевших сократилось на шесть человек в сравнении с предыдущими сутками.

«Тюменская область — 49 (человека с подтвержденным диагнозом COVID-19)», — приводится в сообщении федерального оперативного штаба. Случаев смертей от коронавируса не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 7177 жителей Тюменской области. При этом число выздоровевших за последние сутки — 25 человек. Таким образом, общее число выздоровевших по отношению к заболевшим приблизилось к 95%.

Ранее URA.RU писало о том, что коронавирус был выявлен у тюменской кошки. Данный случай стал вторым в России — первый был зарегистрирован в Москве.