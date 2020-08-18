18 августа 2020

В Тюмени снижается динамика заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, тест на covid19, тест на коронавирус, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме
В Тюменской области 49 новых случаев заражения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 49 жителей Тюменской области. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, число заболевших сократилось на шесть человек в сравнении с предыдущими сутками.

«Тюменская область — 49 (человека с подтвержденным диагнозом COVID-19)», — приводится в сообщении федерального оперативного штаба. Случаев смертей от коронавируса не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 7177 жителей Тюменской области. При этом число выздоровевших за последние сутки — 25 человек. Таким образом, общее число выздоровевших по отношению к заболевшим приблизилось к 95%.

Ранее URA.RU писало о том, что коронавирус был выявлен у тюменской кошки. Данный случай стал вторым в России — первый был зарегистрирован в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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