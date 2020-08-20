Инсайд: власти ХМАО готовят масштабные изменения по карантину

В течение августа в ХМАО может быть восстановлена работа сферы общепита: ресторанам разрешат принимать гостей в помещениях. Об этом со ссылкой на обсуждения в региональном правительстве URA.RU рассказали два источника.
«Позиция Роспотребнадзора непоколебима — до третьего этапа снятия ограничений никаких послаблений. Но мы уже видели, как несмотря на протесты санитарных врачей, открылись учреждения доп.образования», — говорит инсайдер агентства в югорском Белом доме.
Официальный Ханты-Мансийск не подтверждает информацию о готовящихся послаблениях, но известно, что дискуссия на этот счет продолжается. Завтра о ситуации внутри ресторанной отрасли с предпринимателями будет говорить губернатор ХМАО Наталья Комарова. «В рамках рабочей поездки губернатора Югры в Нижневартовск состоится круглый стол с бизнесменами. Темой встречи станет возобновление деятельности организаций в период режима повышенной готовности», — сообщили URA.RU в департаменте общественных связей ХМАО. В Роспотребнадзоре заявили, что нынешних разрешений (ресторанам позволили работать на летних верандах) достаточно и что снимать ограничения рано.
Другой источник URA.RU заявляет, что мнение Роспотребнадзора в нынешней ситуации учитывается, но уже не играет ключевой роли. «На кону не вопрос развлечений югорчан в ресторанах, а экономика региона. Тысячи людей могут в одночасье потерять работу и бизнес», — добавил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмены назвали решение властей ХМАО похоронами бизнеса. Также владельцы ресторанов из Нижневартовска недовольны тем, как управление Роспотребнадзора по ХМАО реагирует на их предложения.
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