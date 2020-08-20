20 августа 2020
19 августа 2020

Пермский губернатор готовит обращение к бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Вторая программная статья Дмитрия Махонина будет опубликована 24 августа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Вторая программная статья врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выйдет в понедельник, 24 августа. В ней Махонин обратится к бизнесу, об этом URA.RU стало известно из осведомленных источников.

«Основная идея статьи — обращение к бизнесу края, а также акцент на главных бизнес-направлениях. Врио обратил внимание на темы экономики, промышленности и инвестиций», — уточнил собеседник. Он отметил, что полный текст можно будет прочитать в пермском издании Business Class.

Другой источник полагает, что в обращении может быть сказано про пониженную ставку налога на прибыль для инвестиционных проектов края. «Мера будет долгосрочной, она рассчитана почти на десять лет», — уточняет инсайдер. Кроме того, по его словам, врио губернатора обратит внимание на государственно-частное партнерство. «Уже есть несколько проектов по медицине, инфраструктуре и спорту на десятки миллиардов рублей. Частные инвестиции помогут разгрузить бюджет», — уточняет собеседник.

Первая программная статья Махонина вышла в издании «Коммерсант» и была посвящена реформам образования и медицины в крае. В статье врио также затрагивает социальную сферу. Тогда собеседники URA.RU обратили внимание на то, что Махонин впервые обратил внимание на темы, о которых длительное время не принято было говорить публично.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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