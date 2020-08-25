25 августа 2020
24 августа 2020

Челябинец впал в кому после отравления грибами

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Троих жителей Челябинска госпитализировали после отравления грибами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска впал в кому после отравления грибами-зонтиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе горздрава, 63-летний мужчина, его жена и дочь госпитализированы. Семья собрала грибы в лесу.

«Вечером 25 августа поступил вызов к родителям, а через две минуты к их 33-летней дочери, которая жила отдельно, — сообщили в пресс-службе. — Поводом для вызова стало отравление пищей, грибами».

Мужчина госпитализирован в состоянии комы. У его жены состояние эйфории, отмечены галлюцинации, у дочери признаки отравления. Все трое находятся в горбольнице №5. Ядовитые грибы-зонтики можно спутать со съедобными грибами-зонтиками. В некоторых случаях после отравления возможен летальный исход.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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