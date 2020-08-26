Экс-кандидат на пост главы региона Александр Репин призвал голосовать против действующего врио края
Незарегистрированный кандидат Репин призвал голосовать против Махонина — врио главы показал эскиз нового моста через Каму — на борьбу с безработицей выделят миллиард рублей — в министерстве спорта будет новый руководитель. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
Экс-кандидат в главы региона признал свое поражение
- Владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина не зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы края, он не стал протестовать. При этом призвал голосовать за кандидата от ЛДПР Олега Постникова.
Глава края показал, как будет выглядеть новый мост через Каму
- Новый пермский мост через Каму, скорее всего, построят в створе улицы Крисанова. Об этом в Instagram написал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, который также опубликовал предварительные эскизы моста с привязкой к местности.
Минтруд выделит краю более миллиарда рублей
- Для региона выделили более 1 млрд рублей на борьбу с безработицей. Об этом договорились глава минтруда Антон Котяков и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
В правительстве края будет новое назначение
- Министром спорта края станет Татьяна Чеснокова, которая сейчас занимает должность замглавы министерства. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что назначение состоится 27 августа.
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