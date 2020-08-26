26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 27 августа. Экс-кандидат Репин призвал голосовать против Махонина, край получит миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
Экс-кандидат на пост главы региона Александр Репин призвал голосовать против действующего врио края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Незарегистрированный кандидат Репин призвал голосовать против Махонина — врио главы показал эскиз нового моста через Каму — на борьбу с безработицей выделят миллиард рублей — в министерстве спорта будет новый руководитель. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

Экс-кандидат в главы региона признал свое поражение

  • Владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина не зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы края, он не стал протестовать. При этом призвал голосовать за кандидата от ЛДПР Олега Постникова.

Глава края показал, как будет выглядеть новый мост через Каму

Минтруд выделит краю более миллиарда рублей

В правительстве края будет новое назначение

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...