«Черных коллекторов» в России будут сажать в тюрьму

За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность. Членов таких организаций в будущем могут отправить в тюрьму на срок до 12 лет. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев.

«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ», — цитирует Пискарева ТАСС. По его словам, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Наказание может дойти до пяти лет лишения свободы. Если эти действия совершены организованной группой, то, согласно документу, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет, добавил депутат.

Василий Пискарев отметил, что от россиян поступает много жалоб на выбивание коллекторами долгов с помощью физической силы и порчи имущества. Депутат подчеркнул, что за последние два года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России поступило более 47 тысяч жалоб на действия коллекторов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило увеличить в два раза штрафные санкции в отношении вымогателей просроченных долгов, передает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин призвал главу ФССП Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов, пишет RT.

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