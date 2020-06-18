17 июня 2020

ЦБ предупредил об активности черных кредиторов и коллекторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, тц северный, займы
В I квартале 2020 года число жалоб выросло на 17% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На фоне пандемии коронавируса в России активизировались черные кредиторы и нелегальные коллекторы. Злоумышленники продвигают свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центробанка.

«На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на „черных“ кредиторов и коллекторов», — пишут «Известия». Как отметили в проекте ОНФ «За права заемщика», в I квартале 2020 года число жалоб выросло на 17%.

В Центробанке россиянам напомнили, если кто-то предлагает кредит, в первую очередь нужно проверить на сайте ЦБ легальность организации, которая оказывает услугу. Кроме того, следует настороженно относиться к обещаниям «быстро выдать заем без справок и поручителей», внимательно читать договор. Если вы стали жертвой «черных кредиторов», нужно собрать подтверждающие документы и обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что кредиторов, не зарегистрированных в системе Центробанка, будут судить за их нелегальную деятельность. Предполагается, что наказание может составить до трех лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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