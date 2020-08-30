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Резкое похолодание сменит аномальную жару в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область проживет при летнем тепле еще два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области необычная для начала осени жара сменится резким похолоданием. Буквально за ночь столбик термометра опустится с 30-градусной отметки до 13 градусов, сообщают синоптики.

Погода даст южноуральцам отпраздновать День знаний и в комфортных условиях отправить детей в школу 2 сентября — в эти дни ожидается 30-32 градуса тепла. На аномальной жаре не скажутся ни дожди, ни сильный — до 15-18 метров в секунду — ветер. Однако в ночь на 3 сентября, согласно прогнозу Челябинского ЦГМС, похолодает сразу до 5-10 градусов. А в четверг днем установятся вполне сентябрьские температуры — от 13 до 18 градусов.

В Челябинске в ночь на четверг будет несколько теплее — 8-10 градусов. Днем же температура не превысит 16 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, возможны кратковременные дожди.

Погода в Челябинской области поменяется через два дня
Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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