30 августа 2020
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Текслер снял карантин в трех челябинских городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, текслер алексей
Алексей Текслер снял ограничительные меры для трех городов Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил ограничительные меры, введенные на период пандемии коронавируса в трех городах — Озерске, Снежинске и Трехгорном. Все три города относятся к закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО), где расположены предприятия Росатома.

«Признать утратившим силу распоряжение правительства Челябинской области от 6.04.2020 года „О введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории закрытых территориальных образований Челябинской области“», — говорится в документе, подписанном Текслером.

С 7 апреля был ограничен выезд с территории «закрытых городов» для зарегистрированных там граждан. Исключение делалось только для тех, кому требовалась срочная госпитализация и другие подобные мероприятия. Были введены ограничения и на въезд в ЗАТО.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята. Такое решение принято из-за снижения роста заболеваемости COVID-19. С 1 сентября в полном объеме начинают работать кинотеатры, а также школы и другие образовательные учреждения. Регион находится на втором этапе снятия карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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