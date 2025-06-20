Зеленский ввел санкции против компании из Златоуста за производство дронов и их деталей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний, причастных к производству дронов и комплектующих к ним. В список попал научно-исследовательский институт «Гермес» из Златоуста, указано в документе.
«Приказ „О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) от 20 июня 2025. <...>Акционерное общество „Научно-исследовательский институт „Гермес“ — Челябинская область, Златоуст“, — говорится в документе за подписью Зеленского.
Санкции предполагают лишение государственных наград Украины, если такие были. Также блокировка активов, ограничение на участие в торгах и другое.
«Гермес» занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры для измерения и испытаний. Также производством бытовых электрических приборов и электронного оборудования для автотранспортных средств.
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