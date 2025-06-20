Зеленский ввел санкции против компании из Златоуста за производство дронов и их деталей

Зеленский ввел санкции против компании «Гермес» из Златоуста
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Зеленский ввел санкции против компании из Челябинской области
Зеленский ввел санкции против компании из Челябинской области Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний, причастных к производству дронов и комплектующих к ним. В список попал научно-исследовательский институт «Гермес» из Златоуста, указано в документе. 

«Приказ „О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) от 20 июня 2025. <...>Акционерное общество „Научно-исследовательский институт „Гермес“ — Челябинская область, Златоуст“, — говорится в документе за подписью Зеленского. 

Санкции предполагают лишение государственных наград Украины, если такие были. Также блокировка активов, ограничение на участие в торгах и другое. 

«Гермес» занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры для измерения и испытаний. Также производством бытовых электрических приборов и электронного оборудования для автотранспортных средств. 

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний, причастных к производству дронов и комплектующих к ним. В список попал научно-исследовательский институт «Гермес» из Златоуста, указано в документе.  «Приказ „О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) от 20 июня 2025. <...>Акционерное общество „Научно-исследовательский институт „Гермес“ — Челябинская область, Златоуст“, — говорится в документе за подписью Зеленского.  Санкции предполагают лишение государственных наград Украины, если такие были. Также блокировка активов, ограничение на участие в торгах и другое.  «Гермес» занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры для измерения и испытаний. Также производством бытовых электрических приборов и электронного оборудования для автотранспортных средств. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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