Жители поселка "Терема" Сосновского района Челябинска попросили сделать дорогу до нового детского сада. Они показали фото, какую грязь приходится преодолевать родителям с малышами по пути в дошкольное учреждение. В администрации района URA.RU рассказали, когда откроют дорогу.
"Недавно нам построили очень красивый и современный детский сад "Елочка" в поселке "Терема", но, к сожалению, дороги к нему еще нет. Сад начал принимать детей, но пройти очень тяжело, грязь. Когда сделают дорогу?" — спрашивает Светлана Б. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте".
В администрации Сосновского арйона URA.RU сообщили, что земельный участок, на котором расположена подъездная дорога к детскому саду «Елочка» (поселок «Терема», ул. Менделеева, 3) находится в частной собственности. Сейчас проезд закрыт из-за прокладки водопровода, но хорошую дорогу откроют уже через неделю.
"Для пешеходов и автомобилей выложены тротуар и объездная дорога. Такой маршрут выбран для того, чтобы исключить пересечение с маршрутом строительной техники. Сейчас из-за укладки водовода проезд и проход по плитам временно закрыт. 28 июня, после завершения всех работ, дорога будет открыта", — уточнили в администрации района со ссылкой на данные застройщика.
В администрации Сосновского района добавили, что, по данным компании «Группа Голос», застройщика проекта «Голос L-Town», в дальнейшем планируется благоустройство территории, в том числе асфальтирование дороги. Застройщик приносит извинения за временные неудобства.
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