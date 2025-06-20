Жители пригорода Челябинска потребовали сделать дорогу до нового детского садика. Фото

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Родители с малышами не могут дойти до садика из-за грязи (архивное фото)
Родители с малышами не могут дойти до садика из-за грязи (архивное фото) Фото:

Жители поселка "Терема" Сосновского района Челябинска попросили сделать дорогу до нового детского сада. Они показали фото, какую грязь приходится преодолевать родителям с малышами по пути в дошкольное учреждение. В администрации района URA.RU рассказали, когда откроют дорогу.

"Недавно нам построили очень красивый и современный детский сад "Елочка" в поселке "Терема", но, к сожалению, дороги к нему еще нет. Сад начал принимать детей, но пройти очень тяжело, грязь. Когда сделают дорогу?" — спрашивает Светлана Б. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте".

В администрации Сосновского арйона URA.RU сообщили, что земельный участок, на котором расположена подъездная дорога к детскому саду «Елочка» (поселок «Терема», ул. Менделеева, 3) находится в частной собственности. Сейчас проезд закрыт из-за прокладки водопровода, но хорошую дорогу откроют уже через неделю.

"Для пешеходов и автомобилей выложены тротуар и объездная дорога. Такой маршрут выбран для того, чтобы исключить пересечение с маршрутом строительной техники. Сейчас из-за укладки водовода проезд и проход по плитам временно закрыт. 28 июня, после завершения всех работ, дорога будет открыта", — уточнили в администрации района со ссылкой на данные застройщика.

В администрации Сосновского района добавили, что, по данным компании «Группа Голос», застройщика проекта «Голос L-Town», в дальнейшем планируется благоустройство территории, в том числе асфальтирование дороги. Застройщик приносит извинения за временные неудобства.

Дорогу откроют 28 июня
Дорогу откроют 28 июня
Фото:

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Жители поселка "Терема" Сосновского района Челябинска попросили сделать дорогу до нового детского сада. Они показали фото, какую грязь приходится преодолевать родителям с малышами по пути в дошкольное учреждение. В администрации района URA.RU рассказали, когда откроют дорогу. "Недавно нам построили очень красивый и современный детский сад "Елочка" в поселке "Терема", но, к сожалению, дороги к нему еще нет. Сад начал принимать детей, но пройти очень тяжело, грязь. Когда сделают дорогу?" — спрашивает Светлана Б. в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте". В администрации Сосновского арйона URA.RU сообщили, что земельный участок, на котором расположена подъездная дорога к детскому саду «Елочка» (поселок «Терема», ул. Менделеева, 3) находится в частной собственности. Сейчас проезд закрыт из-за прокладки водопровода, но хорошую дорогу откроют уже через неделю. "Для пешеходов и автомобилей выложены тротуар и объездная дорога. Такой маршрут выбран для того, чтобы исключить пересечение с маршрутом строительной техники. Сейчас из-за укладки водовода проезд и проход по плитам временно закрыт. 28 июня, после завершения всех работ, дорога будет открыта", — уточнили в администрации района со ссылкой на данные застройщика. В администрации Сосновского района добавили, что, по данным компании «Группа Голос», застройщика проекта «Голос L-Town», в дальнейшем планируется благоустройство территории, в том числе асфальтирование дороги. Застройщик приносит извинения за временные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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