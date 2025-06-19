Миасский завод обезопасит жителей Благовещенска от смертоносных инфекций

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) обезопасит жителей Благовещенска (Амурская область) от опасных инфекций. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, миасцы сделают установку обработки сточных вод.
«МЗМО изготовит установку обработки сточных вод для строительства Центра гигиены и эпидемиологии в Благовещенске. Работы выполняются в рамках федеральной программы „Санитарный щит России“», — пояснили URA.RU на заводе.
По словам первого заместителя гендиректора МЗМО Дмитрия Солодюка, завод также проведет монтажные и пусконаладочные работы. Поставка изделия запланирована на август. Сейчас оборудование изготавливают.
Установка обработки сточных вод обеспечит инактивацию инфицированных жидких стоков. Для этого будет применяться термическая обработка. Сточные воды установка сможет накапливать, хранить, обеззараживать и сбрасывать в канализационные сети. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Оборудование гарантирует стопроцентное уничтожение всех видов патогенной микрофлоры и возбудителей инфекционных болезней.
В рамках проекта «Санитарный щит России» миасский завод оснастил объекты Роспотребнадзора в Воронеже, Нижнем Новгороде и Симферополе. В этих городах в 2024 году завод смонтировал свои установки очистки стоков и установки для химической обработки сточных вод ACTion-АМS. Проект призван защитить население от биологических и санитарно-эпидемиологических угроз.
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