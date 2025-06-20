Челябинец вернулся из украинского плена

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Мужчина вернулся к семье
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Ашинского района Челябинской области вернулся из украинского плена. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в плену он пробыл почти год.

«Сегодня к числу возвращенных из плена южноуральцев присоединился еще один наш земляк — 33-летний военнослужащий по контракту из Ашинского района. Почти год возвращения военнослужащего ждали мама и тетя, а также в его интересах к нам обратились бывшая супруга и журналисты», — сообщила Сударенко.

Сударенко выразила благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Благодаря ей мужчина был включен в списки на обмен.

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Житель Ашинского района Челябинской области вернулся из украинского плена. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в плену он пробыл почти год. «Сегодня к числу возвращенных из плена южноуральцев присоединился еще один наш земляк — 33-летний военнослужащий по контракту из Ашинского района. Почти год возвращения военнослужащего ждали мама и тетя, а также в его интересах к нам обратились бывшая супруга и журналисты», — сообщила Сударенко. Сударенко выразила благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Благодаря ей мужчина был включен в списки на обмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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