Челябинец вернулся из украинского плена

Житель Ашинского района Челябинской области вернулся из украинского плена. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в плену он пробыл почти год.
«Сегодня к числу возвращенных из плена южноуральцев присоединился еще один наш земляк — 33-летний военнослужащий по контракту из Ашинского района. Почти год возвращения военнослужащего ждали мама и тетя, а также в его интересах к нам обратились бывшая супруга и журналисты», — сообщила Сударенко.
Сударенко выразила благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Благодаря ей мужчина был включен в списки на обмен.
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