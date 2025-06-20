В Челябинск 20 июня прибыл премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе. Звезду российского балета в аэропорту встретил ансамбль народного танца с караваем и солью.
«Приветствую, Южный Урал!» — написал Цискаридзе в своем telegram-канале. Артист также поделился кадрами того, как его встречают в аэропорту.
Цискаридзе встретил ансамбль народного танца и песни под звуки гармони. В завершении мини-представления артисту вынесли каравай с солью, прокричав «Добро пожаловать на Южный Урал». Он поблагодарил челябинцев за встречу.
Николай Цискаридзе приехал в Челябинск со своими воспитанниками на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой. Он пройдет 21 и 22 июня. Перед первыми постановками артист проведет творческую встречу в столице региона.
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