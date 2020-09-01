Путин оценил дистанционное обучение в России

Владимир Путин высказался о дистанционном обучении в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение в школах показало некоторые преимущества перед обычным форматом, чем надо воспользоваться в будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Дистанционное обучение продемонстрировало в отдельных случаях свои преимущества. И это надо использовать в будущем. Оно приобрело широкое распространение. Это факт сегодняшнего дня. Он будет развиваться и в будущем», — сказал Путин во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать».

По мнению Путина, у российских школ получилось быстро перейти на дистанционное обучения из-за угрозы коронавируса. «Пандемия показала, что Россия — не „страна-бензоколонка“, а государство с ярко выраженными технологическими возможностями», — сказал он.

Дистант не сможет заменить традиционный формат обучения, уверен глава государства. Однако он сможет дополнить стандартные способы хранения знаний. Путин подчеркнул, что у руководства страны нет планов полностью переходить на дистанционный формат обучения.

Президент РФ Владимир Путин проводит для школьников открытый урок по видеосвязи. На связь со студией вышли школьники из разных уголков страны. Онлайн-трансляция урока идет на официальной странице Минпросвещения во «ВКонтакте».

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