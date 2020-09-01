Владимир Путин расскажет школьникам о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин проводит для школьников открытый урок по видеосвязи. Глава государства расскажет о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне.
«Президент страны Владимир Путин 1 сентября примет участие во Всероссийском открытом уроке „Помнить — значит знать“», — говорится в сообщении во «ВКонтакте» Минпросвещения РФ. На связь со студией вышли школьники из разных уголков страны. Онлайн-трансляция урока идет на официальной странице Минпросвещения во «ВКонтакте».
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