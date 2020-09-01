01 сентября 2020

Собчак обратилась к хейтерам. «Я — ось вашего существования»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения, портрет
Собчак убеждена, что хейтеры подпитываются событиями из ее жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Люди, ненавидящие журналистку Ксению Собчак, на самом деле ее любят, так как борьба с ней является смыслом их существования. С таким заявлением выступила сама Собчак.

«Вы питаетесь моими скандалами. Вы хотите расправиться со мной, не понимая, что я — ось вашего существования», — написала Собчак в Instagram. В своем обращении она назвала одновременно и власть и оппозицию, а также верующих, феминисток и представителей других групп.

Хейтеры Ксении Собчак обсуждают и осуждают ее, так как это у них в крови, отметила журналистка. Поэтому даже критики на самом деле любят ее, заключила Собчак.

Ранее Ксения Собчак заняла первое место в рейтинге самых богатых Instagram-блогеров по версии Forbes. Ее доход от рекламы на площадке был оценен почти в два миллиона долларов, передает телеканал 360.

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Я даю вам голос. Смысл вашей жизни – борьба со мной. Верующие, феминистки, власть и оппозиция, большинство и меньшинство - вы ловите меня, но не можете поймать. Вы питаетесь моими скандалами. Вы хотите расправиться со мной, не понимая, что я – ось вашего существования. Обсуждение и осуждение меня – у вас в крови. Это кровь, которая позволяет вам жить. Вы любите меня. Вы любите меня! Даже если ненавидите. Спасибо @alexandrohideki и всей команде за вооплощение моего высказывания!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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