Люди, ненавидящие журналистку Ксению Собчак, на самом деле ее любят, так как борьба с ней является смыслом их существования. С таким заявлением выступила сама Собчак.
«Вы питаетесь моими скандалами. Вы хотите расправиться со мной, не понимая, что я — ось вашего существования», — написала Собчак в Instagram. В своем обращении она назвала одновременно и власть и оппозицию, а также верующих, феминисток и представителей других групп.
Хейтеры Ксении Собчак обсуждают и осуждают ее, так как это у них в крови, отметила журналистка. Поэтому даже критики на самом деле любят ее, заключила Собчак.
Ранее Ксения Собчак заняла первое место в рейтинге самых богатых Instagram-блогеров по версии Forbes. Ее доход от рекламы на площадке был оценен почти в два миллиона долларов, передает телеканал 360.