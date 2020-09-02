В Тобольске перед приездом Путина центр города закрыли на ремонт

В Тобольске из-за ремонта перекрыли несколько центральных улиц, но горожан об этом никто не предупредил. Такjq информацией в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» поделился пользователь Евгений Кальченко. По его словам, из-за этого в городе произошла большая путаница с общественным транспортом, который изменил маршруты.
«Улица Кирова уже закрыта. От Хохрякова знак „кирпич“ и бетонный блок. Сейчас администрация собралась перекрыть еще и Базарную площадь. Непонятно, каким образом теперь добираться к домам 3,5,7,9,11 и до садика номер 12 на улице Хохрякова. Как ехать на улицу Подшлюзы? Мы летать должны, что ли?», — поинтересовался в своей публикации Кальченко.
В комментариях под постом пользователи поддержали автора. «Весь Тобольск перекрыли. Куда не сунешься — то „кирпич“, то поворот только направо, то блок стоит», — возмущается Мирон Миронов. Пользовательница Зоя Никонова поинтересовалась, как теперь будет выглядеть расписание новых автобусных маршрутов. «Про людей подумали? Людей надо предупреждать, а не ставит перед необдуманным фактом», — возмущается Наталья Захарова.
В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что для подъезда на каждую из перекрытых улиц существуют альтернативные маршруты. «Сегодня отдел транспорта направил нам карты и информацию по перекрытию дорог. В скором времени она будет опубликована в нашей группе в соцсетях» — пояснили в ведомстве.
Ранее агентство писало о том, что в сентябре президент России Владимир Путин собирается принять участие в нефтегазовом форуме, который пройдет в Тобольске. К его визиту местные власти начали готовиться заранее: тоболяки заявили, что в городе начали красить заборы и высаживать цветы.
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