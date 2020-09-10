Мишустин придумал, как россиянам сохранить пенсионные накопления

Мишустин рассказал, что граждане теряют деньги из-за действий агентов, работающих на НПФ. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ предложило запретить перевод пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через посредников. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Чтобы защитить сбережения людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и подобными (негосударственными — прим.ред.) фондами», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, граждане теряют деньги из-за действий агентов, работающих на НПФ.

Мишустин добавил, что подавать заявление о переходе в НПФ россияне должны лично. Также это можно сделать через нотариально заверенную доверенность.

Ранее управляющий активами БКС Андрей Русецкий рассказал, что россияне могут получать пенсию 100 тысяч рублей, если будут в течение 35 лет вкладываться в облигации. При этом ежемесячно они должны отчислять 30 тысяч рублей в НПФ.

При этом данные опроса НПФ «Сбербанка» показали, что россияне рассчитывают получать пенсию в 59 тысяч рублей, передает RT. Люди с высшим образованием хотят получать 61 тысячу рублей после выхода на пенсию.