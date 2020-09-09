Александр Куковякин подарил дорогую иномарку будущей жене Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Авторитетного екатеринбургского бизнесмена Александра Куковякина, который отбыл реальный срок за мошенничество, вновь обвиняют в экономических преступлениях. Как сообщил URA.RU учредитель ООО «Лира» Юрий Попов, бизнесмен и его окружение задолжали ему более 6 млн рублей, в том числе, за приобретение иномарки для возлюбленной Куковякина.

ООО «Лира» оказывало юридические услуги ООО «Уральская стекольная компания». Предприятием руководит Александр Бончук. «До этого мы сотрудничали три года, и у нас сложились определенные доверительные отношения», — рассказал Юрий Попов. Однако осенью 2018 года из мест лишения свободы вышел Александр Куковякин, который начал оказывать сильное влияние на Бончука.

При посредничестве ООО «Лира» авторитетному бизнесмену был предоставлен займ 11,2 миллиона рублей для приобретения квартиры. Сумма выделена через посредника — подконтрольное ООО «Метрополия». По словам учредителя «Лиры», при этом Куковякин уклонился от налогов на сумму почти 1,5 млн рублей (займ освобождает от уплаты 13% НДФЛ. Фактически деньги были подарены Куковякину).

Фото: Личная страница Александра Куковякина в Facebook

Кроме того, авторитетный бизнесмен вынудил ООО «Лира» приобрести автомобиль Merzedes S400 4MATIC к 14 февраля 2020 года для своей возлюбленной Натальи Кабановой. Иномарка за 2,95 млн рублей была куплена ООО «Лира» с условием последующего погашения долга. Но денег фирма также не получила. Юрий Попов направил материалы в Управление экономической безопасности ГУ МВД, которое усмотрело в действиях Куковякина и его окружения признаки преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств), 159 (мошенничество) УК РФ. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Александр Куковякин в беседе с корреспондентом предложил своему оппоненту обращаться в установленные законом инстанции, отказавшись от дальнейших комментариев по ситуации.