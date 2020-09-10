Челябинские элиты начали делить власть

В Челябинской области стартовало голосование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Открылись участки для голосования на выборах в заксобрание Челябинской области и депутатов всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. Кампания завершится 13 сентября в 20 часов, сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

В пятницу, 11 сентября, в 8 часов открылись участки для голосования на выборах в заксобрание Челябинской области и депутатов всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. Кампания будет идти до вечера 13 сентября, по ее итогам решится судьба видных представителей региональных элит, сообщил URA.RU высокопоставленный источник.

«Лидер челябинской „Единой России“ и спикер ЗСО Владимир Мякуш намерен показать, что в 72 года контролирует ситуацию в регионе и готов к борьбе в сложных условиях. На прошлых выборах „ЕР“ проиграла лишь в одном одномандатном округе. Сейчас задача победить во всех. От местной „Справедливой России“ выдвинулись сразу несколько ресурсных кандидатов-одномандатников, которые могут этому помешать. ЛДПР намерена выстрелить на истории с хабаровским экс-губернатором Сергеем Фургалом, протестную аудиторию планирует собрать и КПРФ», — говорит собеседник.

Самыми конкурентными среди одномандатных округов на выборах в ЗСО считаются Каштакский округ №10, Металлургический округ №11, Калининский округ №12 и Коркинский округ №22. В них было больше всего конфликтов между кандидатами.

В округе №10 топ-менеджер ЧМК Денис Сазонтов («Единая Россия») выдвинулся впервые и не имеет опыта избирательной кампании. Против него баллотируется Владимир Корнев («Справедливая Россия»), которого, по слухам, поддерживает движение «Соцгород» депутата Госдумы от «ЕР» Андрея Барышева. Здесь же выдвинулись лидер фракции КПРФ в ЗСО Игорь Егоров и Андрей Фомин (ЛДПР).

В округах №11 и №12 от «СР» баллотируются, соответственно, Дмитрий Григорчик и Дмитрий Ларин. Их, как полагают эксперты, поддерживают помощники депутата Госдумы от «ЕР» и ресурсного депутата гордумы от «ЕР» Ильи Мительмана.

В Металлургическом округе топ-менеджер обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко («Единая Россия») дебютирует на выборах, его соперниками выступили Станислав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР). А в Калининском округе Владимир Бодров («Единая Россия») по началу боролся с Лариным, затем на эсера переключился Виктор Фрицлер (КПРФ), а повестка Константина Киреева (ЛДПР) во многом строится на суде с блогером Алексеем Навальным.

В Копейске вице-спикер ЗСО Марина Поддубная («Единая Россия») борется с ресурсными бизнесменами Владиславом Гиске (КПРФ) и Дмитрием Суминым («Справедливая Россия»), а также троицким депутатом Андреем Сосниным (ЛДПР).

Пять малых партий соревнуются в возможности впервые попасть в ЗСО: «За правду!», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста и «Родина». В случае прохождения какой-то из них в ЗСО, регион станет плацдармом для их лидеров на выборах в Госдуму следующего года.