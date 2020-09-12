12 сентября 2020
11 сентября 2020
10 сентября 2020

Определены аутсайдеры по явке на выборах пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, избиратель, бюллетень, выборы 2020
Самая низкая явка отмечена в Березниках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Худшая явка на выборах губернатора Пермского края зафиксирована в трех городах — Краснокамске, Березниках и Александровске. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии края.

«Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (12,18%), Александровске (14,61%) и Краснокамске (17,07%). Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском, Юсьвинском и Кишертском муниципальных округах (53,54%, 49,11%, 49,11%, соответственно)», — отметили в крайизбиркоме.

За два дня голосования средняя явка в крае составила 24,5% (проголосовало 488 669 человек). По информации Общественной палаты Пермского края, выборы проходят без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в краевую избирательную комиссию не поступало.

Выборы главы региона проходят с 11 по 13 сентября. В них участвуют Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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