Определены аутсайдеры по явке на выборах пермского губернатора

Худшая явка на выборах губернатора Пермского края зафиксирована в трех городах — Краснокамске, Березниках и Александровске. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии края.
«Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (12,18%), Александровске (14,61%) и Краснокамске (17,07%). Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском, Юсьвинском и Кишертском муниципальных округах (53,54%, 49,11%, 49,11%, соответственно)», — отметили в крайизбиркоме.
За два дня голосования средняя явка в крае составила 24,5% (проголосовало 488 669 человек). По информации Общественной палаты Пермского края, выборы проходят без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в краевую избирательную комиссию не поступало.
Выборы главы региона проходят с 11 по 13 сентября. В них участвуют Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.
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