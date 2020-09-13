13 сентября 2020

Магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сфера торговли и общепитов хочет отказаться от обеззараживания воздуха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компании из сферы торговли хотят отказаться от обеззараживания воздуха при помощи рециркуляторов в магазинах, торговых центрах и кафе. Бизнес уверен, что использование таких аппаратов, предназначенных для больничных палат, в помещениях большой площади неэффективно. Профильные объединения просят вице-премьера и главу оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову изменить соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.

Под соответствующим обращением подписались Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей и Федерация рестораторов и отельеров. «В письме сказано, что в период самоизоляции и после снятия ограничений компании столкнулись с избыточными и неэффективными мерами безопасности. К ним, например, можно отнести обязательные требования к обеззараживанию воздуха с помощью рециркуляторов в торговых центрах, магазинах и общепите, в логистических центрах и в складских комплексах», — пишет газета «Известия».

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, действующие рекомендации являются формальностью. Один рециркулятор способен очищать воздух в помещении до 25 квадратных метров, а рестораторам приходится использовать его в зале площадью до 150-ти. В АКОРТ добавили, что для необходимого эффекта в одном гипермаркете на 9 тысяч кв.метров необходимо установить не меньше 700 таких облучателей. Одна из закупка обойдется компаниям в 10 млн рублей, не считая стоимости монтажа, обслуживания и эксплуатации.

Представитель компании-производителя рециркуляторов DesAir в беседе с изданием подчеркнул, что на данный момент только эти аппараты способны эффективно обеззараживать воздух в присутствии людей. Вакцинолог Евгений Тимаков, в свою очередь, напомнил, что пока нет никакой научной базы, доказывающей эффективность рециркулятров в борьбе с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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