Перед выборами в Екатеринбурге «ЕР» осталась без идеолога

Свердловская «Единая Россия» готовится к избирательной кампании в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В преддверии довыборов в гордуму Екатеринбурга, намеченных на 22 ноября, свердловское реготделение «Единой России» осталось без замруководителя исполкома, отвечающего за организацию избирательных кампаний. Политтехнолог Петр Паньшин покидает свой пост, рассказали URA.RU несколько источников в партии и подтвердил сам Паньшин.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской «Единой России», должность первого замруководителя исполкома упраздняется — отныне во всех региональных отделениях партии куратор избирательных кампаний будет именоваться «политконсультантом». Но увольнение Паньшина связано не с этим.

«Заявление [об уходе по собственному желанию] написано, но его пока не подписали. Это мое личное решение, не связанное с внешними обстоятельствами. Просто я решил, что больше не буду работать в исполкоме», — сказал он URA.RU, отметив, что планирует «заняться стартапом в области химического производства». Замену Паньшину в партии пока не нашли.

«У него [Паньшина] закончился контракт и, да, он написал заявление», — подтвердил представитель реготделения, замруководителя исполкома Максим Бестфатер. По его словам, новый куратор избирательных кампаний в регионе «пройдет через конкурсную процедуру» и будет согласован в центральном исполкоме «ЕР» в Москве. Когда это произойдет, в партии не уточнили. Петр Паньшин работал в партии с сентября прошлого года.