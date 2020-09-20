20 сентября 2020

Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

© Служба новостей «URA.RU»
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При погашении ипотеки маткапиталом кредит будет сложно рефинансировать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В результате погашения ипотеки материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием кредита. Об этом предупредил россиян исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

«После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Кроме этого, при погашении ипотеки маткапиталом ребенок, согласно закону, должен быть наделен правом собственности на объект недвижимости. Это приведет к тому, что квартиру будет сложно продать в будущем. «Продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто», — отметил директор кредитного центра.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых — для детей-сирот. Автором инициативы стал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Планируется, что нововведение позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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