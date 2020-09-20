Названы минусы погашения ипотеки маткапиталом

В результате погашения ипотеки материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием кредита. Об этом предупредил россиян исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
«После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты», — цитирует специалиста РИА «Новости».
Кроме этого, при погашении ипотеки маткапиталом ребенок, согласно закону, должен быть наделен правом собственности на объект недвижимости. Это приведет к тому, что квартиру будет сложно продать в будущем. «Продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто», — отметил директор кредитного центра.
Ранее сообщалось, что в России может появиться новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых — для детей-сирот. Автором инициативы стал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Планируется, что нововведение позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера.
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