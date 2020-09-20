В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

В России может появиться новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых — для детей-сирот. Автором инициативы стал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Предложение уже рассматривают в кабмине.
«В числе инициатив — предусмотреть льготную ипотеку под 2—6% годовых для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами — сейчас законопроект об их внедрении рассматривается в правительстве», — передает газета «Известия».
Авторы инициативы считают, что это позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера. Льготная ипотека для детей-сирот станет актуальной мерой поддержки. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддерживает это предложение, как и идею дать возможность таким гражданам пользоваться жилищными сертификатами не только в своем регионе, но и по всей стране.
Отмечается, что в настоящий момент показатели по получению сиротами квартир в стране очень низкие. По информации Счетной палаты, за последние пять лет очередь на жилье увеличилась на 50 тысяч человек. Сейчас в очереди за жильем стоят около 284 тысяч российских сирот и рост продолжается. Чтобы обеспечить квартирами всех детей из списка, единовременно требуется примерно 265 млрд рублей.
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