Предназначенных нуждающимся семьям кукол «оптом» выставили на продажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска Ольга пожертвовала 13 кукол Одигитриевскому женскому монастырю, чтобы их передали детям из нуждающихся семей. Но вскоре она увидела большую часть своего подарка церкви в продаже на сайте объявлений Avito.

Примерно месяц назад челябинка с дочкой отнесли в монастырь целую коробку мягких игрушек и кукол с расчетом, что их передадут нуждающимся семьям. Спустя некоторое время женщина увидела на Avito предлагаемый к продаже набор кукол, причем девять из 13 были ее пожертвованием. «Я их сразу узнала, могу рассказать про дефекты каждой из них. В профиле у продавца много объявлений с антикварными вещами. У меня вопрос: доходят ли вещи из монастыря до тех, кому они действительно нужны, или их просто разбирают, продают, а кладут деньги в свой карман?» — цитирует возмущенную дарительницу «Комсомольская правда».

Как пояснила игуменья монастыря Евсевия, после раздачи вещей семьям отследить их судьбу практически невозможно. Подобная практика вообще не принята, подтвердил источник URA.RU в церковных кругах. «Что будут делать нуждающиеся с доставшейся им вещью — это их личное дело. Если они решат передарить ее или продать и поправить финансовое положение, то люди в своем праве», — пояснил собеседник.

Тем не менее, судьбу конкретно этих кукол в монастыре смогли отследить. Поскольку ни одна из примерно 60 семей, находящихся под патронажем обители, не пожелала взять кукол, их «оптом» отдали в реабилитационный центр. Оттуда игрушки мог просто забрать с собой кто-то из посетителей, приходящихся туда с детьми, пояснили в монастыре.