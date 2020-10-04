В Челябинской области ученики взяли одинокого педагога под опеку

Бывшие ученики взяли педагога под опеку Эфир программы Мужское Женское от 5 октября 2020 на Первом канале

В Златоусте (Челябинская область) бывшие ученики взяли под опеку своего учителя начальных классов. Зинаида Бояршинова проработала в школе классным руководителем 60 лет и выпустила 20 классов. На днях ей исполнилось 90 лет.

«Сама не могу ходить, нога у меня больная, потому что я упала. Обо мне стали заботиться бывшие ученики, привозить продукты и лекарства. Часто приходят уже со своими детьми, просят помочь с уроками. Чувствую, что какую-то я частичку вложила в этих ребят», — рассказала бывшая учительница в эфире программы «Мужское и женское».

Ветеран труда Зинаида Бояршинова осталась одна после похорон мужа, двух сыновей и внучки. Как заявил житель Златоуста Илья Михайлов, «Зинаида Александровна раньше с нами нянчилась, теперь мы нянчимся с ней».