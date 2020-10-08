Евгений Куйвашев поздравил боксеров с открытием спортивной школы Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В Каменске-Уральском (Свердловская область) открылась школа бокса Александра Николаева «Гонг победы». Во время торжественной церемонии советник генерального секретаря Федерации бокса России Михаил Кайгородов вручил губернатору Евгению Куйвашеву памятную медаль чемпионата мира по боксу 2019 в благодарность за участие в работе над проектом.

«В церемонии открытия участвовали дочь и супруга Александра Николаева, создавшего школу бокса. Ольга Кочеткова [дочь Николаева] ударила в колокол, специально отлитый на Каменск-Уральском колокольном заводе. Это символизировало открытие нового центра бокса», — рассказали URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России. Затем губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области около 10 тысяч детей занимаются боксом, а Каменск-Уральский — один из лидеров в развитии этого вида спорта. В «Гонге победы» одновременно смогут тренироваться до 50 спортсменов.

Михаил Кайгородов (справа) вручил Евгению Куйвашеву памятную медаль Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Здание для «Гонга победы» выделила администрация города Каменск-Уральский, а финансовую поддержку для ремонта и закупки спортивного оборудования оказала Федерация бокса России, которой руководит Умар Кремлев. Депутат городской думы Кукарин Александр провел экскурсию по новому центру бокса для гостей церемонии. Кроме Евгения Куйвашева и Михаила Кайгородова в ней участвовали свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, Герой России и председатель правления Свердловской областной федерации бокса Сергей Евланов, чемпион мира по боксу по версии WBA Александр Беспутин.

Тренер по боксу Александр Николаев последние полтора года занимался созданием школы бокса «Гонг победы». Зал должен был стать заменой для подвала, в котором специалист всю жизнь тренировал детей. Все работы были завершены, но 25 июля Николаев умер, заразившись коронавирусом.

Для гостей церемонии провели экскурсию по школе бокса Фото: пресс-служба Федерации бокса России

На колоколе отлито имя Александра Николаева Фото: пресс-служба Федерации бокса России