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Текслер собирает челябинских медиков. Детали встречи

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер проведет совещание по ситуации с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 13 октября проведет совещания с представителями медицинских учреждений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. Темой совещания станет борьба с коронавирусом.

От подробных комментариев в пресс-службе Текслера воздержались. URA.RU стало известно от источника в резиденции губернатора, что в совещании, которое пройдет в режиме ВКС, также примут участие министр образования региона и руководство Роспотребнадзора. «Будут обсуждать текущую ситуацию, оснащенность больниц, а также уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в учебных заведениях», — пояснил источник. Совещание пройдет 13 октября.

На неделе Текслер также проведет заседание рабочей группы инвестиционного совета при губернаторе. 16 октября он примет участие, которое проведет в режиме ВКС полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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