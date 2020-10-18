Инсайд: половина кафе в ХМАО вынуждена нарушать закон

Даже те рестораны, кто получил право работать, постоянно нарушают требования Роспотребнадзора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы не работать себе в убыток и не повышать стоимость услуг, рестораторы в ХМАО вынуждены нарушать требования Роспотребнадзора и пускать в заведения всех желающих, не ограничиваясь половинной загрузкой зала. К тому же, сотрудники большинства кафе и ресторанов не обращают внимание на клиентов без масок, чтобы не распугать гостей. Об этом URA.RU рассказал источник в торгово-промышленной палате Югры.

«Если кафе и рестораны будут пускать только половину из возможных посетителей, то им и арендную плату нужно платить половинную, и половинные счета за отопление и другие коммунальные услуги, а это им никто не разрешит. Поэтому на бумаге и для отчетов Роспотребнадзору все всё соблюдают, а по факту выполнить требования санитарных врачей и остаться на плаву нереально. По нашим подсчетам, половина кафе в ХМАО работает полулегально или вообще незаконно», — рассказывает инсайдер.

В ХМАО порядка 3,5 тысячи объектов общепита. Согласно реестру организаций, составленному сайтом «Цифровое уведомление» (а без получения такого уведомления работать кафе и ресторанам нельзя), право на работу получили чуть больше тысячи предприятий, то есть не больше трети. «Остальные предприятия работают незаконно, а те рестораны, кто получил право работать, — постоянно нарушают требования Роспотребнадзора», — добавил информатор из числа санитарных врачей.

Ранее URA.RU писало, что 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы. С 1 сентября открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры и комнаты по-прежнему закрыты.