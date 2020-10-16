У жителей Югры и Свердловской области появится дорога, которая соединит регионы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в торжественном открытии дороги длиной в 42 километра в Кондинском районе. Теперь властям осталось проложить последний участок в 25 километров до границы Свердловской области. Церемония транслировалась во время трансляции в аккаунте главы региона, передает корреспондент URA.RU.

Руководитель компании-подрядчика «Ханты-Мансийскдорстрой» Константин Чертков доложил главе региона, что работы по строительству дороги удалось завершить на два месяца раньше срока окончания контракта. Этот участок вошел в транспортный коридор Тюмень — Урай — Советский — Нягань — Белоярский — Надым. Губернатор осталась удовлетворена докладом дорожника. «Признаюсь, я лично оказывала большое давление на руководство департамента дорожного хозяйства ХМАО. Считаю этот участок дороги крайне важным. Уверена, при строительстве не было нарушено технологий строительства, и дорога отвечает всем стандартам», -прокомментировала Комарова.

Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок в разговоре с URA.RU сообщил, что в 2021 году окружные власти собираются приступить к проектированию последнего участка дороги до границы со Свердловской областью. «В планах начало стройки в 2022 году. С нашей стороны нужно проложить 25 километров. Свердловской области тоже требуется построить 25 километров дороги и еще порядка 42 километров реконструировать. Эта дорога пойдет в сторону Тавды», — рассказал Гребешок.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году был сдан участок федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический, который также позволил сократить расстояние для передвижения жителей западных районов Югры. В этом году на нем появились трещины, но подрядчик обещал устранить их за собственный счет.