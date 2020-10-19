В аэропорту Ханты-Мансийска экстренно сел борт из Москвы
Аэропорт Ханты-Мансийска принял борт с больным пассажиром — мэра Лянтора уличили в использовании служебного транспорта в личных целях — замглавы Нефтеюганска повздорил с коллегами. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет
- Авиалайнер компании Utair, летевший рейсом Москва — Сургут совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за больного человека на борту.
Мэра югорского города обвинили в злоупотреблениях
- Главу Лянтора Сергея Махиню обвинили в том, что он возит жену на служебном автомобиле. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Замглавы Нефтеюганска попал в скандал
- Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда, которого восстановили в должности по решению суда, в первый рабочий день вступил в противоречия с коллегами.
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