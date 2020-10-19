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Самое актуальное в ХМАО на 20 октября. В Ханты-Мансийске экстренно посадили рейс из Москвы, чиновник из Нефтеюганска поссорился с коллегами

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
В аэропорту Ханты-Мансийска экстренно сел борт из Москвы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аэропорт Ханты-Мансийска принял борт с больным пассажиром — мэра Лянтора уличили в использовании служебного транспорта в личных целях — замглавы Нефтеюганска повздорил с коллегами. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет

Мэра югорского города обвинили в злоупотреблениях

Замглавы Нефтеюганска попал в скандал

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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