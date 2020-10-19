Главного идеолога мэрии Екатеринбурга отстранили от выборов

Екатерину Куземку заподозрили в чрезмерной самостоятельности Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, курирующая работу пиар-блока администрации и городскую политику, формально отстранена от ведения кампании по довыборам в гордуму, намеченным на 22 ноября. Как сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией, замглавы города не участвует в заседаниях областного штаба по проведению довыборов.

В список его участников входят вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Сергей Бидонько, мэр Александр Высокинский, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, спикер гордумы Игорь Володин, а также главы Верх-Исетского и Ленинского районов Екатеринбурга (где пройдет голосование), а также политтехнологи. В разговоре с URA.RU Куземка подтвердила, что не посещает подобные совещания, но не раскрыла причину.

При этом во время подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ летом она регулярно присутствовала на собраниях в резиденции губернатора. По информации агентства, причина отстранения Куземки от довыборов в думу в том, что на начальном этапе кампании областные власти подозревали ее в чрезмерной самостоятельности.

В сентябре губернатор Евгений Куйвашев поддержал выдвижение на довыборы от «Единой России» бизнесмена Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район) и экс-справедливоросса Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район). Кандидаты, предложенные Высокинским, были отклонены. По этой причине в активности некоторых самовыдвиженцев (в частности, члена городской Общественной палаты Александра Гавриленко), обещавших единороссам конкуренцию, увидели след мэрии и, в частности, Куземки, работавшей в интересах начальника.

«На совещаниях такого рода должны присутствовать те, кто заинтересован в победе кандидатов, поддержанных властью», — объясняет логику принятия решения инсайдер в областных структурах власти. Также одной из причин отсутствия Куземки на штабах по довыборам, по словам инсайдеров, являются ее контакты с полпредством президента РФ в УрФО, к которым свердловские руководители относятся ревностно.