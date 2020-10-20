В правительстве Челябинской области готовится отставка

В министерстве образования увольняется один из руководителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко уходит в отставку. Как сообщил URA.RU источник в правительстве региона ее заявление будет подписано в ближайшее время.

«Она действительно написала заявление об увольнении всвязи с переходом на другую работу», — подтвердил URA.RU министр образования Александр Кузнецов. Министр не стал уточнять, куда именно переходит на работу его заместитель и кто будет назначен на место Зайко. Связаться с Зайко не удалось.

Зайко работала в ведомстве с 2001 года, еще с тех пор как министерство было главным управлением образования. В 2014 году была назначена заместителем министра. В министерстве она отвечала за связи с высшими учебными заведениями.