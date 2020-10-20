20 октября 2020

В правительстве Челябинской области готовится отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
В министерстве образования увольняется один из руководителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко уходит в отставку. Как сообщил URA.RU источник в правительстве региона ее заявление будет подписано в ближайшее время.

«Она действительно написала заявление об увольнении всвязи с переходом на другую работу», — подтвердил URA.RU министр образования Александр Кузнецов. Министр не стал уточнять, куда именно переходит на работу его заместитель и кто будет назначен на место Зайко. Связаться с Зайко не удалось.

Зайко работала в ведомстве с 2001 года, еще с тех пор как министерство было главным управлением образования. В 2014 году была назначена заместителем министра. В министерстве она отвечала за связи с высшими учебными заведениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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