21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 22 октября. Жители жалуются на медиков, завод продают на сайте объявлений

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Шадринский Автоагрегатный завод (ШААЗ). Шадринск
Шадринский завод выставили на продажу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы не смогли вовремя получить медпомощь — дети из интерната рисковали заразиться коронавирусом — завод продают на сайте объявлений — в регионе незаконно утилизировали животных. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Жители области жалуются на отсутствие помощи

  • Несколько жителей региона пожаловались на то, что им не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. В частности, одна из женщин с подтвержденным диагнозом коронавирус и с высокой температурой более 10 дней не могла дождаться помощи врачей.
  • Специалисты горячей линии отказались консультировать жителя области, мотивируя это тем, что он из Шадринска, а они из Кургана.

В шадринском интернате дети могли заразиться COVID

Курганский завод продают на сайте объявлений

В регионе незаконно утилизировали трупы животных

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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