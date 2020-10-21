Шадринский завод выставили на продажу (архивное фото)
Курганцы не смогли вовремя получить медпомощь — дети из интерната рисковали заразиться коронавирусом — завод продают на сайте объявлений — в регионе незаконно утилизировали животных. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Жители области жалуются на отсутствие помощи
- Несколько жителей региона пожаловались на то, что им не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. В частности, одна из женщин с подтвержденным диагнозом коронавирус и с высокой температурой более 10 дней не могла дождаться помощи врачей.
- Специалисты горячей линии отказались консультировать жителя области, мотивируя это тем, что он из Шадринска, а они из Кургана.
В шадринском интернате дети могли заразиться COVID
- Дети, которые находятся в интернате Шадринска, могли заразиться коронавирусом из-за несоблюдения санитарных норм.
Курганский завод продают на сайте объявлений
- Шадринский машиностроительный завод выставили на продажу на сайте объявлений Avito за 100 млн рублей. Ранее на руководителей предприятия было возбуждено уголовное дело из-за невыплат зарплаты работникам.
В регионе незаконно утилизировали трупы животных
- За полгода в Кургане незаконно сожгли 59 тонн трупов животных, поступающих из предприятий Тюменской и Курганской областей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.
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