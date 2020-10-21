Пермские предприниматели получили нового защитника

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае утвержден Павел Новоселов. Депутаты законодательного собрания на заседании 22 октября поддержали постановление о его назначении на пост бизнес-омбудсмена.
Вступая в должность, Новоселов принес присягу и отметил, что «приложит все свои силы, знания и опыт для того, чтобы поддерживать и защищать предпринимателей». Ранее кандидатура Новоселова была поддержана бизнес-омбудсменом при президенте РФ Борисом Титовым.
Новоселов является бывший сотрудником ФСБ и сыном бывшего председателя Контрольно-счетной палаты края Павла Новоселова. Прежний защитник пермского бизнеса, Анатолий Маховиков, оставил эту должность в связи с переходом в структуры ГК «Ренова» в июле этого года.
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