21 октября 2020
20 октября 2020

Пермские предприниматели получили нового защитника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Павел Новоселов вступил в должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае утвержден Павел Новоселов. Депутаты законодательного собрания на заседании 22 октября поддержали постановление о его назначении на пост бизнес-омбудсмена.

Вступая в должность, Новоселов принес присягу и отметил, что «приложит все свои силы, знания и опыт для того, чтобы поддерживать и защищать предпринимателей». Ранее кандидатура Новоселова была поддержана бизнес-омбудсменом при президенте РФ Борисом Титовым.

Новоселов является бывший сотрудником ФСБ и сыном бывшего председателя Контрольно-счетной палаты края Павла Новоселова. Прежний защитник пермского бизнеса, Анатолий Маховиков, оставил эту должность в связи с переходом в структуры ГК «Ренова» в июле этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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